Milli atıcı Fahrettin Can Er, gençlerde Avrupa ikincisi oldu
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde yarışan Fahrettin Can Er, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Türkiye'nin madalya sayısı 3'e yükseldi.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyonda genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde yarışan Fahrettin Can Er, Avrupa ikincisi oldu.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 3'e (1 gümüş, 2 bronz) yükseldi.