Milli atıcı Fahrettin Can Er, gençlerde Avrupa ikincisi oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde yarışan Fahrettin Can Er, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Türkiye'nin madalya sayısı 3'e yükseldi.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Fahrettin Can Er, gençlerde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyonda genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde yarışan Fahrettin Can Er, Avrupa ikincisi oldu.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 3'e (1 gümüş, 2 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKenan Teke:

Tebrikler ona. Güzel bir başarı. Ama yinede kötü hissettim açıkçası. Niye altın alamadı ki? Çok uzun süre uğraşmış olmalı. Keşke birinci olabilseydi. Neyse en azından katıldı.

Haber YorumlarıFatih Avni Güneş:

Evet güzel bir başarı ama açıkçası Avrupa'da bu tür şampiyonalarda bizim durumumuz pek parlak değil. Diğer ülkeleri düşünürsek, kaydettiğimiz ilerlemeler yavaş kalsın. Umarım takip eden turnuvalarda altın madalyalar da görebiliriz.

Haber YorumlarıDuran Keskin:

heh, gümüş madalya işte. altın alması gerekirdi ama ne yaparsın, bu günün dünyasında herkes birbirini eline düşürüyor. ciddi cezalar gerekli bu tür başarısızlıklara, yoksa kimse çalışmaz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

