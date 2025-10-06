Haberler

Fabio Cannavaro, Özbekistan Milli Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Özbekistan Futbol Federasyonu, teknik direktör Timur Kapadze'nin yerine İtalyan efsane futbolcu Fabio Cannavaro'yu atadı. Cannavaro, daha önce birçok üst düzey takımda görev almıştı ve 2026 FIFA Dünya Kupası için Özbekistan'ı hazırlayacak.

Daha önce Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev alan İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncularından Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
