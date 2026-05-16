Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandı

İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 yenen Manchester City, şampiyon oldu. Tek gol 72. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi. Pep Guardiola, 10 yılda 20. kupasını kazandı.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea'yi 1-0 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı.

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta tek gol, 72. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi.

Bu sonuçla, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Federasyon Kupası'nın sahibi olurken İspanyol teknik adam, takımın başında 10 yılda 20. kupasını kazandı.

