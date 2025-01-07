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FA Cup, 4 Yıl Süreyle TRT Spor'da

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İngiltere'nin köklü futbol turnuvası FA Cup, 4 yıl boyunca TRT Spor ve tabii'den yayınlanacak. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, futbolseverlere müjde vererek bu büyük heyecana ortak olma çağrısında bulundu.

Dünya futbol tarihinin en köklü turnuvası olan İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), 4 yıl süreyle TRT Spor ve tabii'den futbolseverlerle buluşacak.

TRT Spor, dünyanın en köklü futbol organizasyonu olan ve 150 yılı aşkın süredir devam eden "FA Cup" maçlarını yayınlayacak. Dört yıl süreyle TRT Spor ve tabii'den izleyici ile buluşacak turnuva maçları TRT'nin spor alanında yaptığı yayıncılık öncülüğüne de bir yenisini eklemiş olacak.

Gelişmeyi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı sosyal medya hesabından duyurdu. Sobacı, X paylaşımında, "Futbolseverlere müjde! Dünya futbolunun en köklü organizasyonu FA Cup, 4 yıl boyunca TRT Spor ve tabii'de! Yıldız futbolcular, ateşli atmosferler, kıyasıya rekabet ve unutulmaz anlarla dolu bu büyük heyecana ortak olmak için TRT mecralarında buluşalım" ifadelerini kullandı.

FA Cup

The Football Association Challenge Cup veya yaygın kullanılan adıyla FA Cup, her yıl İngiltere'de düzenlenen futbol turnuvasıdır. 1871 yılında kurulmuş olup, dünyadaki ilk futbol turnuvasıdır. Turnuvayı kazanan ekip UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkı elde eder. İngiliz kulüplerinin yanı sıra, İngiltere futbol liglerinde mücadele eden bazı Galler takımları da turnuvaya katılmaktadır. 25 Mayıs 2024 tarihinde oynanan FA Cup finalinde ise Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United şampiyon olmuştu.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii'den izlenebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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