F.Bahçe ve G.Saray berabere kaldı, Beşiktaş kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
Avrupa'da haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe beraberlikle, Beşiktaş ise galibiyetle kapattı. Karşılaşmalar sonrasında UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte temsilcilerimizin bu hafta oynadıkları maçlar ve UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...
Avrupa'da haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe beraberlikle, Beşiktaş ise galibiyetle kapattı. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü.
GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçta 3-1'lik üstünlüğü yakalamasına rağmen Galatasaray sahadan 1 puanla ayrıldı. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltti.
BEŞİKTAŞ SAHASINDA FARK ATTI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 4-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti.
FENERBAHÇE MAÇINDA GOL ÇIKMADI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a çıkardı. Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. Dokuzar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı.
ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa Ligi'ndeki 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonrası Türkiye'nin puanı 41 bin 700'e yükseldi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde;
- 10- TÜRKİYE 41 700
- 9- Çekya 42 650
- 8- Belçika 52 300
- 7-Portekiz 58.466
- 6-Hollanda 61.232
- 5-Fransa65.664
- 4-Almanya 78.785
- 3-İspanya 82.418
- 2-İtalya 88.168
- 1-İngiltere 100.088