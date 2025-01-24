F.Bahçe ve G.Saray berabere kaldı, Beşiktaş kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Avrupa'da haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe beraberlikle, Beşiktaş ise galibiyetle kapattı. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü.

GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçta 3-1'lik üstünlüğü yakalamasına rağmen Galatasaray sahadan 1 puanla ayrıldı. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA FARK ATTI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 4-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti.

FENERBAHÇE MAÇINDA GOL ÇIKMADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a çıkardı. Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. Dokuzar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa Ligi'ndeki 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonrası Türkiye'nin puanı 41 bin 700'e yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde;