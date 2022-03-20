Ezeli rekabet bitti! Uğurcan ve Nelsson, dünyanın en zengin kulübünde buluşuyor
Ömer Özarslan - Spor
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmayan yakın olan Newcastle United, Galatasaray'ın stoperine de kanca attı. Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın takımı Newcastle, Victor Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Süper Lig'de açık ara şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sezon sonunda rekor ücrete transfer olmaya hazırlanıyor. Dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, milli kaleci için 25 milyon euroluk teklif yapacak. Başkan Ağaoğlu'nun ise bu rakamı kabul edeceği ifade edildi.
STOPERE VİKİNG
Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da gözüne kestirdi. Takvim'deki habere göre Newcastle, Nelsson için 15 milyon euroluk teklifle geldi.
ASLAN'DAN CEVAP
Sarı-Kırmızılılar Danimarkalı stoperi 20 milyon eurodan aşağı bırakmayacağını ifade etti. Sezon sonunda bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
Ömer Özarslan - Spor