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Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet yanıt

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Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırması, iki kulüp arasında sert bir tartışmayı alevlendirdi. Galatasaray'ın hakem eleştirisi içeren paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Sarı-lacivertli kulüp ezeli rakibine yanıt verdiği paylaşıma, "Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi" notunu düştü.

Fenerbahçe, sahasında 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray cephesinden ise maç sonu olay bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Fenerbahçe ezeli rakibine aynı sertlikte yanıt verdi.

"KOMİK BİR PENALTI"

Hakem yönetimini sert eleştiren sarı-kırmızılılar paylaşımına, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" notunu düştü. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet yanıt

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda, "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet yanıt

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Köksal Çelik:

Bu özgüven hakemlerden geliyor diye yorumladım

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KORAY ÖZBEK:

Penaltı komik değil yetkim varmı diye kendini denemiş hakem

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Mark Kolçak:

Sayın Fenerbahçe ve Galatasaray.. Hiçlikde ilk nokta şans eseri var oldukdan sonra.. demekki etrafda yeterli MANA bulunamıyormuki o nokta'ya "DUR ve başka noktaları var yapma" diyebilsin. Sonuç olarak o nokta başka noktaları var yapmış olabilir ve kainat büyümüş olabilir. Şimdi ise Kainat hiçliğe geri gitmeye çalışırken.. bu problem tekrar gündeme gelebilir. Yardımınıza ihtiyacımız var.

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