Ezeli rakibinden Fenerbahçe'nin belalısı olan futbolcuya resmi teklif
Süper Lig devi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin belalısı olarak bilinen Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Geçtiğimiz sezonu İskoçya Premiership ekliplerinden Glasgow Rangers'ta geçiren Cerny, özellikle Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında attığı 2 golle dikkat çekmişti.
Süper Lig devi Beşiktaş, Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
RESMİ TEKLİF
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Çekyalı oyuncunun, Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Geçtiğimiz sezonu İskoçya Premiership ekliplerinden Glasgow Rangers'ta geçiren Cerny, burada gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 2024/2025 sezonunda Rangers formasıyla 52 maçta görev alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ
Öte yandan 27 yaşındaki Çekyalı sağ kanat, Fenerbahçe ile Rangers arasında İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 42. ve 81. dakikalarda sarı-lacivertli ekibin ağlarına 2 gol bırakıp 3-1'lik galibiyette pay sahibi olmuştu.