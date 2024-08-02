Üye Girişi
Haberler

Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan Fred'in sakatlığı orta saha için sürpriz bir karar geldi. Mourinho, Fransız temsilcisine karşı oynanacak maçlarda Brezilyalı yıldızın boşluğunu Ferdi Kadıoğlu ile doldurmayı hedefliyor. Portekizli çalıştırıcı 4-3 kazanılan Lugano maçında milli futbolcuyu kanatta oynatmış ve 1 ogl katkısı almıştı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak 1-2 değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgeyi emanet edeceği futbolcuyu buldu.

FERDİ 8 NUMARAYA

Fanatik'in haberine göre; EURO 2024'teki futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu tecrübeli çalıştırıcının yine jokeri olmaya aday. Tatilden döner dönmez, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi'yi kanatta görevlendiren Mourihno'nun, Lille maçlarında da milli oyuncuyu Fred'in yerine 8 numarada oynatması bekleniyor. Jose Mourinho, 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş'ı yedek kulübesinde oturtmayı ve ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.

FERDİ'NİN İSTATİSTİKLERİ

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Ferdi bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu, bu sezon ise Lugano ile oynanan ilk resmi maçta sonradan oyuna girerek fileleri havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LILLE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu Jose Mourinho Jose Mourinho Fenerbahçe Fenerbahçe Lugano Lille Futbol Spor Haberler

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Bakmadan Geçme

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı farz mı?
Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title