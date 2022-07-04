Eyyübiye'den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak - Haberler

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Eyyübiye'den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eyyübiye'den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası il seçmeleri, belediye spor kulüpleri ve taekwondo spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası il seçmeleri, belediye spor kulüpleri ve taekwondo spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pazar günü gerçekleştirilen il seçmelerine 14 sporcu ile katılan Eyyübiye Belediyespor Kulübü AK Evler sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti. Buna göre 27 kilogramda Halil Polat ve 40 kilogramda Bünyamın Sambur altın, 45 kilogramda Enes Maksut Yıldırım gümüş, 27 kilogramda Muhammed Furkan Ekin, 30 kilogramda Muhammed Baran Aslan ve Ahmet Azad Demirbilekli ile 45 kilogramda Abdülkadir Kaplaner ve Emrah Taş, 57 kilogramda İshak Öztürk ve Ahmet Furkan Yıldırım bronz madalya elde etti.

Şanlıurfa'ya bugüne kadar onlarca başarılı sporcu kazandıran ve uluslararası başarılar elde eden Eyyübiye Belediyesi AK Evler sporcuları, 20-29 Temmuz 2022 günlerinde Amasya'da gerçekleştirilecek Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılacak. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfa gençlik Türkiye Spor Haberler

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