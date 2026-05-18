Eyüpsporlu futbolcular Talha ve Anıl: Heyecan ve duygu patlaması doluydu

Fenerbahçe ile berabere kalarak Süper Lig'de kalmayı başaran Eyüpspor'da Anıl Yaşar ve Talha Ülvan, maçın heyecanını ve sonrasındaki duygu patlamasını anlattı. Anıl Yaşar, abartılı sevinç görüntülerinin yapay zekayla yapıldığını söyledi.

FENERBAHÇE ile berabere kalarak Süper Lig'e tutunan Eyüpspor'da Anıl Yaşar ve Talha Ülvan maçta büyük heyecan yaşadıklarını, bitmesiyle birlikte ise duygu patlaması olduğunu söylediler.

Anıl Yaşar, ligde kaldıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz inanılmaz bir şey başardık. Çok heyecanlıydık. Gelen 3'üncü golle beraber inanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. O gol gelmese biz küme düşüyorduk. İnanılmaz mutluyum. Biz takım olarak imkansızı başardık. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından abartılı sevinç yaşadığı iddia edilen Anıl Yaşar, maçtan sonra kendisinin yer aldığı görüntülerin yapay zekayla yapıldığını belirtti. Tribünlere herhangi bir hareketinin olmadığını söyleyen Anıl Yaşar, "Asla ağzımdan kötü bir laf çıkmadı. Eğer kırdığım, üzdüğüm insanlar olduysa özür dilerim." diye konuştu.

Fenerbahçe karşısında gol atmayı başaran Talha Ülvan ise "Top gelince kaleye vurmam gerektiğini biliyordum. Allah da yardım etti, top Oosterwolde'nin sırtına çarptı. Golün nasıl olduğunun önemi yok. İsterse kulağına çarpsın, gol goldür. Şu anda belki duygu gösteremiyorum ama hala golün şokunu yaşıyorum. Ne zaman anlayacağım hala bilmiyorum. Çok heyecanlı ve sonunda duygu doluyduk. Gerçekten dizi senaryosu gibiydi. Herkes sandalyenin ucunda oturuyordu. Ligde tutunma mücadelesinden sonra ortamın kötü olması imkansız. Bunu zaten her maçtan önce herkese söylüyordum. Tüm camia bunu hak ediyor. Böyle bir senaryo bizi çok sevindirdi. Fenerbahçe geri dönmeseydi yine çok sevinecektik ama bu şekilde gerçekten dizi senaryosu gibi oldu. Bu seneyi heyecanlı bir dizi gibi yorumlayabilirim." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
