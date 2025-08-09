Eyüpspor, Yeni Sezonu Konyaspor ile Açıyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'ndaki maç saat 21.30'da başlayacak ve Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, kariyerinin ilk maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında ikas Eyüpspor, yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Eyüpspor'da Selçuk Şahin, teknik direktörlük kariyerinde ilk maçına çıkacak.

Süper Lig'de ikinci sezonuna başlayacak İstanbul temsilcisinde yeni transferler Denis Draguş, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Lucas Calegari, Nihad Mujakic, Metehan Altunbaş, Talha Ülvan ve Emir Ortakaya, Selçuk Şahin'in şans vermesi halinde eflatun-sarılı formayı ilk kez giyecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
