Eyüpspor ve Galatasaray Maçında Gergin Anlar

EYÜPSPOR ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor tribünlerinde gergin anlar yaşandı. Eyüpspor taraftarı, kulüp başkanı Murat Özkaya'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, Galatasaray aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların hem kendisine hem de rakip takıma yönelik eleştirilerine sinirlenen Mehmet Özkaya, saha kenarına inerek taraftarla tartışmaya başladı.