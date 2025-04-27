Eyüpspor ve Galatasaray Maçında Gergin Anlar
Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta, Eyüpspor taraftarının kulüp başkanı Murat Özkaya'ya yönelik tepkileri ve Galatasaray aleyhine yapılan tezahüratlar ikinci yarıda gerginliğe yol açtı. Başkan Mehmet Özkaya, taraftarla tartışmak üzere saha kenarına indi.
EYÜPSPOR ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor tribünlerinde gergin anlar yaşandı. Eyüpspor taraftarı, kulüp başkanı Murat Özkaya'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, Galatasaray aleyhine de tezahüratlarda bulundu.
Taraftarların hem kendisine hem de rakip takıma yönelik eleştirilerine sinirlenen Mehmet Özkaya, saha kenarına inerek taraftarla tartışmaya başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor