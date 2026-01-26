Haberler

Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı

ikas Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında 21. dakikada Umut Bozok'un attığı gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

  • Eyüpspor'un Umut Bozok tarafından atılan golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Gol, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 21. dakikasında atıldı.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

EYÜPSPOR UMUT BOZOK İLE GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 21. dakikasında sol kanattan Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Taşkın'ın ceza sahasına yükselttiği topu, kaleci Ersin ıskaladı. Boşta kalan topu Umut ağlara gönderdi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR OFSAYT

Golün ardından VAR ile konuşan mücadelenin hakemi Yasin Kol, uzun bir incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti. Umut Bozok'un golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon:

Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldıGörüntü: BeIN Sports

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Buz gibi gol, ofsayt degil ,var çizgisi falan banane, ofsayt degil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

