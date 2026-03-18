Eyüpspor-Trabzonspor maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, kalan 7 haftada kümede kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, kalan 7 haftada kümede kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, Trabzonspor'un en iştahlı döneminde kendileriyle karşılaştığını dile getirdi.

Bordo-mavili rakiplerinin hem zirve yarışında hem de Şampiyonlar Ligi mücadelesi içinde olduğunu vurgulayan Gerin, "Çok büyük ve kaliteli bir takımla karşılaştık. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. En azından savunma planımız ciddi biçimde işledi. Orta sahadaki pas bağlantılarını kesip kenarlarda sıkıştırmak istedik. Akan oyunda pozisyon vermedik, duran toplarda pozisyon verdik. Boy olarak ligin en iyi takımlarından birisi Trabzonspor. Galibiyetlerinden dolayı onları tebrik ediyorum. En azından yerde yatmadan bir maç bitirdik. Bize çok puan lazım. Genç oyuncularımızı geliştirerek oynamaya çalışıyoruz. Son 3 maçı puansız tamamlamayı hak etmedik. Bugün 1 puan alabilseydik çok iyi olacaktık. Milli arada eksiklerimizi gidererek, kalan 7 maçta maksimum puan alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un mücadeleye çift santrforla başlamasıyla orta sahada daha kalabalık olduklarının altını çizen Gerin, şunları söyledi:

"Topa sahip olma konusunda iyiydik. Ama kaliteli işler yapamadık. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. Bizim oyuncularımızın kaliteli işler yapması kolay değil, çok genç oyuncularımız var. Bunun çalışmasını yapacağız. Ufak tefek dokunuşlarımız olacak. Bu takımı oynatarak, bir şeyler yapabileceğimizi göstermiştik. Şimdiye kadar oyunu hiç çirkinleştirmedik. En azından gol yemezsek kazanacağımız maçlar olacaktır."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
