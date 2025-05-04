Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'İstemediğimiz Skorla Ayrıldık'

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 3-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "Maalesef istemediğimiz bir skorla buradan ayrıldık." dedi.

Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem Smasunspor hem de kendileri için çok önemli bir karşılaşma olduğuna dikkati çekti.

Samsunspor'un ligdeki konumunu korumak için maça çıktığını belirten Yavaş, "Biz de farkı 1 puana düşürmek için Samsun'a geldik. Bugün kazansaydık avantajımızı devam ettirecektik. Çünkü özellikle son iki hafta kredi kaybetmiştik ve bunu tekrardan kazanmak istiyorduk. Samsunspor da kendi adına gerçekten çok önemli bir 3 puan kazandı. İlk 5 için şanslarını çok yükselttiler." ifadelerini kullandı.

Maça iyi başladıklarını anlatan Yavaş, "Maalesef lig boyunca iyi yaptığımız ama son birkaç haftadır problem yaşadığımız yine bir duran toptan, kornerden gol yedik. Ondan sonraki süreçte 15. dakikadan sonra tekrar oyunun kontrolünü ele aldık. Sonrasında ilk devrenin son 15 dakikası Samsunspor biraz daha agresifti. İlk devreyi kazandıkları nokta özellikle mücadeleleriydi. Bütün ikinci topları onlar aldı. Bütün ikili mücadeleleri onlar kazandı. Sonrasında ikinci devreye iki hamle yaparak başladık ve bu bize pozitif olarak döndü. Aslında maç öncesinde nasıl oynamak istiyorsak ikinci devre oyuncularımız onu sergiledi. Sadece sonuçlandırma bölgesinde biraz zayıf kaldık. Kaçırdığımız penaltı işin enerji tarafının bize geçmesini engelledi. Tekrar bir kornerden ve kontrataktan yediğimiz gollerle maalesef istemediğimiz bir skorla buradan ayrıldık. Maçın skorunun, oyunun genelini yansıttığını düşünmüyoruz ama Samsunspor iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettiler." diye konuştu.

Yavaş, ligin boyunun iyice kısaldığını aktararak, "Bizim için ligin son 3 haftası zor bir fikstür. Şu anki güncel performansımız da düşünüldüğünde işimizin kolaylamadığını söyleyebiliriz ama ortada 3 maç ve 9 puan var. Her puan için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Son haftaya kadar ilk 5 şansımızı sürdürmek isteyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.