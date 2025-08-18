Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: "Kazanabileceğimiz bir maçtı"

EYÜPSPOR Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Dikkatli olsak kazanacağımız maçtı. Güzel bir maç oldu. Sonu sadece kötü oldu. Haftaya artık puan almaya başlarız" dedi.

Eyüpspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu. Dikkatli olsalar kazanabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "2 duyguyu bir arada yaşıyorum. Son dakika golü beni üzdü ama Beşiktaş'a karşı oynadığımız oyunda ne yapmamız gerekirse yaptık. Kafamdaki oyunu çıkardı çocuklar. Oyunu daha doğru oynayabilirdik. Beşiktaş ilk kez böyle baskı yaptı. Ona rağmen iyi pozisyonlarımız var. Dikkatli olsak kazanacağımız maçtı. Güzel bir maç oldu. Sonu sadece kötü oldu. Haftaya artık puan almaya başlarız. Oyun anlamında mutlu oldum. Son pozisyonda çok yanlış eşleşme oldu. Oyunun anları ve atmosferin içinde oyuncular farklı düşünebiliyor. Son dakikalarda cesur oyandık diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

'BEN SİSTEME ÖNEM VEREN TEKNİK ADAMIM'

Kendisinin sisteme önem veren bir teknik direktör olduğuna değinen Şahin, "Geçen sene ile benzer işler var. Biz top rakipteyken daha baskı yapan takım olmak istiyoruz. Geçen sene net bir oyun vardı. Bu sene değişken oyun oynamak istiyoruz. Her maçın provasını farklı yapmak istiyorum. Top rakipteyken çok farklı bir Eyüpspor olacak. Benim 1 aylık bütçemle bir oyuncunun maaşını ödüyorlar. Ben sisteme önem veren teknik adamım. Güçlü sistem kurmak istiyorum. Kaliteli oyuncularımız var ben oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum. Detaylara ineceğiz. Hata yapmayacağım diyemem ama bunu en aza indirgemeye çalışacağım. Topun bizde kalmasını istiyoruz. St. Patrick's maçında bu kadar cesur oynamadılar ona rağmen rakip kaleye gittiğimiz anlar oldu" ifadelerini kullandı.