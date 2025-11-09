Haberler

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Samsunspor Maçını Değerlendirdi
Eyüpspor, Samsunspor karşısında 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Orhan Ak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak, ilk yarıda iyi performans sergilediklerini, ancak son dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını ifade etti. Başkanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili endişelerinin olmadığını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 1 puanın kendileri için iyi olabileceğini ancak yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Ak, "Özellikle ilk 45 dakika istediğimizi aldık. Belki ilk 45 dakika o yakaladığımız pozisyonlar, geçişler, cezası alanına daha fazla girdik ama maalesef o ilk yerdeki bölümde sonuçlandırmayı yapamadık. Samsunspor son dönemlerde çok formda bir takım. Özellikle ilk yarı çok dominant oynuyor. Hem maçı domine edip hem de özellikle ilk 20-30 dakikada 2-0 gibi skorları yakalayan bir takım. Ama ilk yarı bizim istediğimiz gibi geçti. Çok pozisyon vermedik, takım savunması, takım disiplininden uzaklaşmadık. Fakat 85'in dakikada maalesef duran toptan yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Üzgünüz, belki ilk yarı skoru yakalayabilirdik ama ikinci yarı onlar, daha üstündü. Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz. Şimdi önümüzde milli takım arası var. Daha çok çalışıp buradan çıkmasını becereceğiz" dedi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın gözaltına alınma ile ilgili soruya da cevap veren Ak, "Biz tamamen sahaya odaklanmaya çalışıyoruz. Sporcularız ama şu gerçek ki başkanımızı bilen kişi olarak, hem ben kendi adıma hem de bilenler biliyor ki böyle bir şeyin en uzaktan ve yakından en ufacık tereddüt bile yok bizim için. Ama Türk adaletine güveniyoruz. Süreci takip edeceğiz. Kulüpte gereken açıklama yapacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
