Atila Gerin: "Galatasaray'a karşı 55-60 dakika 10 kişi burada oynamak kolay değil"

Güncelleme:
Eyüpspor, Galatasaray'a deplasmanda 5-1 kaybetti. Teknik Direktör Atila Gerin, 10 kişi oynamanın zorluklarına dikkat çekerek oyuncularının gençliğine vurgu yaptı ve konsantrasyon eksikliği olduğunu belirtti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Galatasaray'a karşı deplasmanda 50-55 dakika 10 kişi oynamanın zor olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 5-1'lik skorla yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Kaybettik, üzgünüz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı oyunun başında 1-0 mağlup ile başlamak, 55-60 dakika 10 kişi burada oynamak kolay bir şey değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım. Çok güçlü oyuncuları var. Kendimi eleştirdiğim bir konu var; demek ki çocukları iyi konsantre başlatamıyorum. Çok genç çocuklar, çok yeniler, hiç tecrübesi olmayan çocuklar. 1-0 geri başlayınca kolay olmuyor. Kendi kalibremizde oynayacağımız takımlar için 30-35 dakikadan memnum. Geçen hafta Başakşehir maçında korner atamamıştık, bu hafta 4 korner attık. Adım adım takımımızı yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle tutunacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

500

