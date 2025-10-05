Haberler

Eyüpspor Teknik Direktör Selçuk Şahin ile Yollarını Ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Kocaelispor maçının ardından teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa talebini kabul etti. Kulüpten yapılan açıklamada Şahin'e emekleri için teşekkür edildi.

SÜPER Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, bu maçın ardından teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa talebinde bulunduğu ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

