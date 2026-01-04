Haberler

ikas Eyüpspor'da Orhan Ak ile yollar ayrıldı

ikas Eyüpspor'da Orhan Ak ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Ak'a emekleri için teşekkür etti.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ikas Eyüpspor, Süper Lig'in ilk yarısını 13 puanla 17'inci sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
