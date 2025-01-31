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Eyüpspor, Sivasspor'u Son Dakikada Yendi

Eyüpspor, Sivasspor'u Son Dakikada Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, sahasında Sivasspor'a karşı 89. dakikada Mame Thiam'ın attığı golle 1-0 galip geldi. Maçta Sivasspor'un Uros Radakovic ve Murat Paluli kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba pasını Emre Mor'a aktardı. Emre Mor'un rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan uzak direğe şutunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in ortasına iyi yükselen Emre Akbaba'nın penaltı noktasının yakınlarından kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında orta sahada Vezo'dan önce topu kontrolüne alan Manaj, ceza sahasına kadar ilerleyip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Birkan meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada sol tarafta Ampem'e yaptığı müdahale sonrası Murat Paluli hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyen Karaoğlan, 85. dakikada sarı kartı iptal edip kırmızı kart göstererek Murat Paluli'yi oyundan ihraç etti.

89. dakikada sağ taraftan Emre Mor'un ortasında kale önünde Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Seyfettin Ünal

Eyüpspor: Birkan Tetik, Tayfur Bingöl (Umut Meraş dk. 74), Robin Yalçın, Ruben Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar (Yalçın Kayan dk. 46), Emre Mor (Hamza Akman dk. 90+10), Prince Ampem (Hüseyin Maldar dk. 90+10), Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Çınar Arbay, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Batuhan Üzgül

Teknik Direktör: Arda Turan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uros Radakovic, Noah Sonko, Ziya Erdal (Emirhan Başyiğit dk. 87), Tolga Ciğerci, Charilaos Charisis, Samuel Moutossamy, Azizbek Turgunbayev, Bekir Böke (Achilleas Poungouras dk. 68), Rey Manaj (Alaaddin Okumuş dk. 88)

Yedekler: Dorde Nikolic, Alex Pritchard, Queensy Menig, Jan Bieganski, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Sinan Kaya

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Mame Thiam (dk. 89) (Eyüpspor)

Kırmızı kartlar: Uros Radakovic (dk. 10), Murat Paluli (dk. 85) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Caner Erkin (Eyüpspor), Ömer Erdoğan (Teknik Direktör), Ziya Erdal (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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