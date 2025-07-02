Eyüpspor, Serdar Gürler ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Eyüpspor, Serdar Gürler ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Süper Lig ekibi Eyüpspor, Başakşehir FK'dan transfer ettiği Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli futbolcu, yeni takımında başarılı olmak için çalışacağını belirtti.

SÜPER Lig ekibi Eyüpspor, son olarak Başakşehir FK'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig ekibi Eyüpspor, transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız verdi. İstanbul ekibi, son olarak Başakşehir FK'da forma giyen Serdar Gürler'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada, ""ikas Eyüpspor'umuz, deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar Gürler'e Semt-i Mukaddes'e 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz!" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Serdar Gürler ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın açıklamaları da paylaşıldı.

SERDAR GÜRLER: BU FIRSATI BANA SUNAN EYÜPSPOR AİLESİNE TEŞEKKÜR EDERİM

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan yeni transfer Serdar Gürler, "Eyüpspor formasını giyecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Burada geçireceğim süre boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsatı bana sunan Eyüpspor ailesine teşekkür ederim" dedi.

FATİH KULAKSIZ: TÜRK FUTBOLUNUN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise "Serdar, uzun yıllardır Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performans ve tecrübesiyle öne çıkan, Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Sahadaki çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve liderlik özellikleriyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu transferin hem kulübümüz hem de Serdar için hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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