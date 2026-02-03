Eyüpspor, Abdou Khadre Sy'yi kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Senegal ekibi Academie Foot Darou Salam'dan Abdou Khadre Sy ile sözleşme imzaladı. Oyuncuya hoş geldin mesajı verildi.
Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcu Abdou Khadre Sy'yi kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Academie Foot Darou Salam forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Abdou Khadre Sy'ye Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor