Haberler

Eyüpspor, Abdou Khadre Sy'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Senegal ekibi Academie Foot Darou Salam'dan Abdou Khadre Sy ile sözleşme imzaladı. Oyuncuya hoş geldin mesajı verildi.

Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcu Abdou Khadre Sy'yi kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Academie Foot Darou Salam forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Abdou Khadre Sy'ye Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama