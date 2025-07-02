Eyüpspor, Nihad Mujakic'i Kiraladı

Eyüpspor, Partizan'dan Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic'i 1 yıllığına kiraladı.

Eyüpspor, savunma hattını 27 yaşındaki defans Nihad Mujakic ile güçlendirdi. Bosna Hersekli oyuncu Sırbistan ekibi Partizan'dan 1 yıllığını kiralandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan asbaşkan Fatih Kulaksız, "Bu transfer sürecinde gösterdikleri destek ve iş birliği için Partizan Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Nihad, güçlü fiziği, oyun zekası ve savunma disiplinindeki tecrübesiyle kadromuza önemli bir katkı sağlayacak. Hem sahadaki duruşu hem de profesyonel yaklaşımıyla takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Hem kulübümüz hem de Nihad için başarılı bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Nihad Mujakic ise, "Buraya gelmeyi çok istiyordum ve şimdi bu büyük ailenin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Geçen sezon Eyüpspor, 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi ve ligi altıncı sırada tamamladı; bu çok büyük bir başarı. İnşallah bu sezon da geçen yıldan daha iyi bir başarı elde etmeyi ve bunu hep birlikte başarmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL