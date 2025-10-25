Eyüpspor'lu Luccas Claro'nun Sakatlığı Ciddi

Eyüpspor, Trabzonspor maçında sakatlanan Luccas Claro'nun ayak bileği bağlarının yırtıldığını, ekleminde yarı çıkık bulunduğunu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden Claro'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz" denildi. - İSTANBUL