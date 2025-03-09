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Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'u konuk eden Eyüpspor, rakibini 2-1 yenerek ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Son 5 maçının 3'ünü kaybeden Konyaspor ise küme düşme hattından uzaklaşamadı. Ev sahibi takımda Robin Yalçın, maçtan sonra ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYETİ UMUT BOZOK GETİRDİ

Emre Akbaba, 15. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarının skorunu belirledi. Tunahan Taşçı, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora eşitliği getirdi. Umut Bozok, 76. dakikada Eyüpspor'a 3 puanı getiren golü attı.

Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

MAÇTAN SONRA KIRMIZI KART ÇIKTI

Öte yandan Eyüpspor'da Robin Yalçın, maç bittikten sonra çıkan tartışma nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Tecrübeli savunmacı, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

HASRETİNİ BİTİREN EYÜPSPOR, KONYASPOR'U ATEŞE ATTI

4 maçın ardından kazanan Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Son 5 maçta 3. kez yenilen Konyaspor ise 28 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Eyüpspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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