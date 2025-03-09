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Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

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Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından hem sahada futbolcular ve teknik heyetler arasında hem de tribünde protokol tribünü ile taraftarlar arasında kavga çıktı.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı.

KRAMER VE ROBİN YALÇIN TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Sahada Konyasporlu Kramer ile Eyüpsporlu Robin Yalçın arasında başlayan tartışma bir anda büyüdü. Bu tartışmaya iki takımın teknik ekibi ve diğer oyuncuları da dahil oldu. Hakem Atilla Karaoğlan, önce Eyüpsporlu Robin Yalçın'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Karaoğlan, sonrasında da Konyaspor'dan Kramer ile Umut Nayir'i sarı kartla cezalandırdı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

PROTOKOL TRİBÜNÜ DE KARIŞTI

Sahada yaşanan olayların ardından Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde yer alan Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında çıkan arbedeyi polis güçleri zorlukla ayırdı. Kavga uzun süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmekte zorlanıldı.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından Eyüpspor cephesinden açıklama geldi. Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Olaya karışan kişiler, Eyüpspor'da aktif görevi olan hiç kimse değil. Protokolde misafirler ile Konyasporlu yöneticiler arasında istenmeyen olaylar yaşandı. Futbolun fair-play ruhunu ortaya çıkarmaya çalışan bir kulüp olarak böyle nahoş olayları stadyumumuzda istemiyoruz. Biz Konya'ya gittiğimizde Konyaspor bizi nasıl karşılıyorsa, bizim de aynı şekilde Konyaspor'u misafir etmemiz gerekiyor. Bunu da Eyüpsporlu taraftarlara aşılamamız gerekiyor. Bizim stadyumumuzda çıkan bu olayda elbette bizim de sorumluluğumuz var ama olayın kaynaklanma nedeninin bir küfürden kaynaklandığını söylüyor bizim tarafımızdaki arkadaşlar. Küfürün de futbolda yeri yok, olmaması gerekiyor. Herkesin onuru, gururu var. Konyaspor büyük bir camia, saygı duyduğumuz bir camia. Konyaspor Başkanı Ömer Ağabey, bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Ben onun nezdinde çıkan nahoş olaylar için Konyaspor'dan özür diliyorum camiam adına. Bu tür olayların futbolda olmaması gerekiyor. Futbolu güzelleştirmemiz lazım" dedi.

Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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