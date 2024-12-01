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Eyüpspor Kalecisi Berke Özer: 'Zorlu Deplasmandan Puan Aldığımız İçin Mutluyuz'

Eyüpspor Kalecisi Berke Özer: 'Zorlu Deplasmandan Puan Aldığımız İçin Mutluyuz'
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Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir deplasmanda puan aldıkları için mutlu olduklarını ve hafta başındaki spekülasyonlara verdikleri cevabı vurguladı.

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu bir deplasmandan puan alabildikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Hafta başındaki spekülasyonlara en iyi cevabı verdik" dedi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Eyüpspor kalecisi Berke Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle zorlu bir deplasmandan puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Özer, "Böyle bir statta, böyle bir takıma karşı puan aldığımız için mutluyuz. Ben de kendi adıma sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Benim ve takım açısından çok güzel bir maç geçti. Buradan puan alabilmek gerçekten kolay değil. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Sahada olan oyuncuları zaten herkes biliyor. Burada en iyi şekilde mücadele edip, en iyi şekilde puan alıp hafta başındaki o spekülasyonlara en iyi cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Burada hepimiz bu kulüp için mücadele ediyoruz. Eyüpspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Bunu bugün tüm Türkiye'ye gösterdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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