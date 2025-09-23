Haberler

Eyüpspor Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak

Eyüpspor Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'un, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Göztepe ile oynayacağı mücadeleyi iki takım taraftarları ücretsiz izleyebilecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, 27 Eylül Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Eflatun-sarılı kulüp, karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olarak satışa sunulduğunu duyurdu. Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
