Eyüpspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı Golsüz Geçti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, Galatasaray ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Eyüpspor'un ve Galatasaray'ın birçok gol fırsatı değerlendiremediği mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Sara'nın derin pasında ceza sahası sol tarafında çizgiye inen Eren, pasını altıpasın gerisindeki Sane'ye aktardı. Sane'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
9. dakikada orta alanda topu alan Torreira'nın savunma arkasına uzun pasına Yunus hareketlendi. Eyüpspor savunmasından seken top ceza sahası dışı sol çaprazındaki İlkay'ın önüne düştü. İlkay'ın uzak direğe bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
24. dakikada sağ tarafta aldığı topla ilerleyen Sane, ceza sahası içindeki pasını aktardı. Topun kontrolünü sağlayan İlkay'ın ceza yayı önünden şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45. dakikada Torreira'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı son anda çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Batuhan Kolak, Anıl Usta, Hakan Yemişken
Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Svit Seşlar, Prince Ampem, Denis Draguş
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Gilbert Mendy, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, Umut Bozok, Mateusz Legowski, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk - İSTANBUL