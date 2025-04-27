Eyüpspor-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya 5 puan önde girmelerine rağmen şampiyonluk yarışında hiçbir şeyin netleşmediğini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ikas Eyüpspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor'un bu sezon gösterdiği performansa değinen Buruk, "Eyüpspor, zor bir deplasman. Ligin etkili, bu sezonun flaş takımlarından biri. Arda hocayla bu sene önemli işler yaptılar. Böyle bir takıma karşı burada aldığımız galibiyet bizim için çok değerli ve önemli." dedi.

Maçın ilk yarısında konsantrasyon kaybı yaşadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Devre arasına 1-0 önde girdik. Zaman zaman top kayıpları yaptık. İlk yarıda konsantrasyon kayıpları daha fazlaydı. İlk yarı biraz daha gündüz maçı gibiydi. Hafif güneşli hava bazen konsantrasyonu etkiliyor. İkinci yarı hava karardıktan sonra oyuncuların adaptasyonu biraz daha iyi oluyor. İkinci yarıda pozisyona girdik, goller attık. Genel olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimiz de hücumda etkili bir takım. Savunmada da az gol yiyorlardı. Bugün hücum oyuncularımız çok önemli işler yaptı. Geçiş hücumlarını, öndeki baskıları doğru yaptık ve 5-1'lik net bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Süper Lig'de son 5 haftaya 5 puan önde giren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, "Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki haftalar aynı önemde devam ediyor. Bu ayki son maçımızı oynadık. Mayıs ayı geldi. Hedefimiz her Mayıs olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu yakalamak. Bunun için daha çok çalışırız." ifadelerini kullandı.

"Daha büyük hayalim daha fazla şampiyonluk"

Kariyerinin 300. Süper Lig maçına çıkan Okan Buruk, hayalini yaşadığını söyledi.

Teknik adam olarak 2'si üst üste Galatasaray'da olmak üzere toplam 3 şampiyonluk yaşayan Buruk, gelecek hayaliyle ilgili, "Hayalimi yaşıyorum. Galatasaray'da yaşadığım şampiyonluklar benim hayalimdi. Daha büyük hayalim, daha fazla şampiyonluk. İnşallah bu sezon yeniden şampiyon oluruz. Sonraki sezon da aynı şekilde." şeklinde görüş belirtti.

"Torreira, Lemina ile birlikte oynayınca daha özgür oluyor"

Okan Buruk, son 6 resmi müsabakada 4 gol atan Lucas Torreira'nın performansının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bugün duran top sonrası gol attı. Üçüncü bölgeye daha rahat gidiyor. Lemina ile birlikte oynayınca daha özgür oluyor. Ofansif olarak bunu hem Lemina hem de Torreira'dan istiyoruz. Oyunun iki yönünü oynayan orta sahalar bizim için çok önemli. İkisinden de öne gitmelerini istiyorum. Bence bunu doğru şekilde oturttular. Hem defansif hem de ofansif anlamda çok iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çok iyi oyuncuların yer aldığı bir kadrosunun olduğunu vurgulayan Buruk, "Mertens, son Konyaspor maçında çok iyi oynadı. Morata bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Morata bugün oyuna girdikten sonra iyi işler yaptı. Bütün oyuncularıma şans vermek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.