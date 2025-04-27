Eyüpspor-Galatasaray maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son TÜMOSAN Konyaspor maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Alvaro Morata, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde oynattığı 3 oyuncuya Eyüpspor karşısında forma vermedi. Tecrübeli teknik adam, kaleci Günay Güvenç'in yanı sıra sol bek Ismail Jakobs ve orta saha oyuncusu Mertens'i yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine 11'de Muslera, Eren ve Sara'yı sahaya sürdü.

Cuesta ve Jelert kadroda yok

Okan Buruk, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile Danimarkalı bek Elias Jelert'i kadroya almadı.

Tecrübeli teknik adam, yabancı kuralından dolayı kadroya giremeyecek oyuncular konusunda kararını Cuesta ve Jelert'ten yana kullandı.

Buruk, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz'dan da Eyüpspor maçında yararlanamadı.

Okan Buruk, Süper Lig'de 300. maçına çıktı

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı.

Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Taraftarı yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı, deplasmanda mücadele eden takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Eyüpspor Kulübü, Galatasaray taraftarı için stadın yüzde 30'unu açtı. 2 bin 100 sarı-kırmızılı taraftar, biletlerin tamamını alarak tribündeki yerini aldı.

Maç öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, açtıkları pankartla Süper Lig'deki 25. şampiyonluğa inandıklarını vurguladı.

Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı çağırdı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı.

Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.