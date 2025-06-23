Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı

Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunmasını Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ile güçlendirmeye hazırlanıyor. İstanbul ekibi, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusu Ortakaya'nın transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Ortakaya'nın Eyüpspor'a kiralık olarak imza atması bekleniyor.

Selçuk Şahin'in çalıştırdığı Eyüpspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusunu transfer etti.

A Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Emir'in transfer döneminin başlamasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak imza atması bekleniyor.

Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı

DAHA ÖNCE DE KİRALANMIŞTI

Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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