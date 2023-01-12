Eyüpspor dur durak bilmiyor! Halil'den sonra Modriç'i de bitirecekler

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Halil Akbunar'ı kadrosuna katan İstanbul ekibinde Başkan Murat Özkaya'nın Real Madrid'in 10 numarası Luka Modric için görüşme yaptığı ve teklifte bulunduğu öğrenildi.

Real Madridli yıldız isim Luka Modric ile Eyüpspor'un görüşme yaptığı ve Eyüpspor'un gelecek planlarının oyuncuya anlatıldığı ortaya çıktı. Modric son olarak 2022 Dünya Kupası'ndaki özel performansı ile yine herkesin saygısını kazanmıştı.

Real Madrid'in yıldızı, bir anda Türkiye gündeminde konuşulmaya başlandı. Modriç ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Fanatik'te yer alan habere göre Luka Modric'e transfer teklifi yapıldı.

TEMASA GEÇİLDİ

Futboldaki son dönemine giren Modric ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya telefonda görüştü. Eyüpspor'un projelerinden ve İstanbul'dan bahseden başkan, Luka Modric'e Türkiye'de oynamak hakkında ne düşündüğünü de sordu. Transfer teklifini bekleten ve şu an için bu konuları düşünmediğini söyleyen Modric için ilk fırsatta iyi bir teklif daha yapılacak.

REAL MADRİD'DE KUPALAR KAZANDI

37 yaşındaki Hırvat orta saha, yıllardır gösterdiği harika performansı ile Real Madrid'de pek çok kupa kazanmış ve son olarak da ülkesinin forması ile 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşamıştı.