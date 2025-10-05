Haberler

Eyüpspor'da Selçuk Şahin Dönemi Sona Erdi

Eyüpspor, Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Şahin, ligde çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle takımı 16. sıraya taşıdı.

Eyüpspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin dönemi sona erdi. Sezon başında takımın başına geçen Şahin, eflatun-sarılılarla ligde 8 maça çıktı. Eyüpspor bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Konuyla ilgili eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak dün Kocaelispor'a karşı deplasmanda 1-0 kaybeden İstanbul ekibi milli maçlar arasına 5 puanla averajla 16. sırada girdi. - İSTANBUL

