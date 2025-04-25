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Eyüpspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor

Eyüpspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor
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Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor, maç öncesi antrenmanlarını Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda ısınma hareketleri, top kapma çalışmaları, çift kale maç ve şut çalışmaları yapıldı. Ayrıca, yönetim maç öncesi oyunculara prim sözü verdi.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek olan Eyüpspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yoğun tempoda geçen antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Eflatun-sarılı ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak. Öte yandan sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz antrenmanda yer almadı.

YÖNETİMDEN PRİM SÖZÜ

Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Eyüpspor'da Galatasaray karşılaşması öncesinde prim sözü verildi. Eflatun-sarılı kurmaylar, karşılaşmanın kazanılması ya da puan alınması takıma prim dağıtacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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