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Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

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- Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: "Şapkamızı önümüze koyup çözüm üretip hemen sahaya dönmeliyiz"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, acı verici bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pulat, "Rizespor'un yaptığı transferler ve bütçeleri lig ortalamasının üzerinde. Biz kendi gerçeklerimizle doğru bekleyip, doğru pozisyon alıp kontrataklarla pozisyon üretmeye çalıştık. Geriye düşmemize rağmen planladığımız hücumları yaptık. Verilen ve geri alanın bir kırmızı kart pozisyonu var. İkinci pozisyonda kırmızı verildi ve 11'e 10'a dönüldü ve tüm riskleri aldık, tüm tuşlara bastık. Oyuncuları imkanlar dahilinde oyuna koyduk, her şeyi denedik ama bir yerden sonra iş beceri ve yeteneğe gidiyor." dedi.

Kontra atak golüyle 2-0 mağlup ayrıldıklarını anlatan Pulat, "Benim adıma çok acı verici bir skor. Burada 11'e 11 oyunda puan beklerken bu şartlarda mağlup olduk. Ligin çok daha başındayız. Şapkamızı önümüze koyup çözüm üretip hemen sahaya dönmeliyiz. Bunun için de çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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