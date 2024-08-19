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Eyüpspor, Bodrum FK'yı 4-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın yaptığı ortada altıpas gerisinde Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşta kaleci Diogo Sousa'dan seken topu altıpas içerisinde Bruno tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Bruno'nun savunmanın arasında attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, penaltı noktasının sol tarafında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, savunmanın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

85. dakikada hücum yönünün sol tarafından Üzeyir Ergün'ün kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Puscas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkte auta gitti.

86. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Saiz, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-1

90+5. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Seşlar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını Halil Akbunar'a çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Tugay Kacar dk. 75), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Seşlar dk. 87), Emre Akbaba (Saiz dk. 75), Midtsjö (Dorukhan Toköz dk. 90+2), Thiam, Bruno (Halil Akbunar dk. 75)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Fethi Özer, Sinan Gümüş, Chatzigiovanis

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Brazao (Puscas dk. 63), Samet Yalçın (Ahmet Aslan dk. 63), Fredy (Ege Bilsel dk. 82), Dimitrov (Haqi Osman dk. 73), Gökdeniz Bayraktar

Yedekler: Bahri Can Tosun, İmeri, Burak Çoban, Obekpa, Celustka, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Bruno (dk. 46), Thiam (dk. 55), Saiz (dk. 86), Halil Akbunar (dk. 90+5) (Eyüpspor), Dimitrov (dk. 30) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, (Eyüpspor), Mohammed (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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