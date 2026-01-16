Haberler

Eyüpspor, Angel Torres'i kadrosuna kattı

Eyüpspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında oynayan Kolombiyalı futbolcu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından bu transferi duyurdu.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Dinamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
