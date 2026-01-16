Eyüpspor, Angel Torres'i kadrosuna kattı
Eyüpspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında oynayan Kolombiyalı futbolcu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından bu transferi duyurdu.
Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Dinamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor