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Eyüp Şahin: "Madalyalar kazandığımız bir yıl oldu"

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Vücut geliştirme sporcusu Eyüp Şahin, 2024'teki organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirtti ve bu yılın madalya açısından verimli geçtiğini ifade etti.

- Eyüp Şahin: "Madalyalar kazandığımız bir yıl oldu"

İSTANBUL - Vücut geliştirme sporcusu Eyüp Şahin, 2024 yılında katıldığı organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Güzel bir senede madalyalar kazandığımız bir yarışma periyodu oldu" dedi.

Vücut geliştirme branşında dünya ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Eyüp Şahin, yıl içerisinde yarıştığı organizasyonlar ve hedeflerine yönelik İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. NPC Erkekler Dünya Şampiyonası'nı değerlendiren Şahin, "Organizasyon çok güzel ve zordu. Kalabalık ve yoğunluğun olduğu bir yarışmaydı. Orada ülkemizi çok iyi temsil ederek madalya ile döndük. Bu sene çok yoğun bir şekilde uluslararası organizasyonlarda maç trafiğim gerçekleşti. Başta Ermenistan, Libya olmak üzere sonrasında İzmir'de Uluslararası Dünya Şampiyonası düzenlendi. En sonunda Tunus ile beraber bu seneki müsabakalarımı bitirdim. Hepsinde de ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil ederek dereceyle, şampiyonluklarla döndük. Güzel bir senenin olduğu madalyalar kazandığımız bir yarışma periyodu oldu" diye konuştu.

"Yaptığımız sporu daha iyi noktalara getirebilmek için çalışacağız"

2025 yılı planı için hazırlıklarına başladığını da aktaran Eyüp Şahin, "Bu planlar doğrultusunda haziran - temmuz aylarında Dubai, sonrasında Romanya, İtalya ve ABD Las Vegas'ta gerçekleşecek Uluslararası Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımı yapıyorum. Bu süreçte 2024 yılı içerisinde federasyonumuzda güzel gelişmeler oldu. Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu başkanlığına seçilen Koray Girgin hocamı tebrik ediyorum. Hem bizim içimizden gelen hem de bu süreçlerde bizim vücut geliştirme sporunu gençlerimize daha iyi anlatıp, daha örnek karakterlere sahip olabilmek ve yaptığımız spor branşını daha iyi noktalara getirebilmek için başkanımızla beraber çok iyi çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eyüp Şahin:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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