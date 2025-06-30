Eyüp Arın, Adanaspor'dan Ayrıldığını Duyurdu

Eyüp Arın, Adanaspor'dan Ayrıldığını Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor Kulübü'nde 30 yıl görev yapan Eyüp Arın, altyapı sorumluluğu görevinden ayrıldığını açıkladı. Arın, ayrılığını bir veda değil, gönül bağına verilen kısa bir ara olarak nitelendirdi.

ADANASPOR Kulübü'nde 30 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak altyapı sorumlusu olarak görev yapan Eyüp Arın, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Adanaspor'da uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Arın, Türkiye Spor Yazarları Derneği Nihat Geven Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Arın vedasını, kulübe ilk adımını attığı 30 Haziran 1995'ten tam 30 yıl sonra, 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdi.

'BİR VEDA DEĞİL, GÖNÜL BAĞINA VERİLEN KISA BİR ARA'

Arın, Adanaspor'dan ayrılığıyla ilgili bir veda olmadığını, gönül bağına verilen kısa bir ara olarak nitelendirdi. Arın, "1995 yılında göreve başladığım Adanaspor'dan bugün ayrılıyorum. Bu kolay bir veda değil. Bu forma, bu arma benim için sadece bir görev değil, aidiyet duygusuydu. Çocukluğumda tribünlerinde hayalini kurduğum, yıllar içerisinde altyapısında yetişip formasını giydiğim, altyapısında binlerce evladımızı yetiştirdiğim bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir şerefti. Bu kulübün çok zor zamanlarında da güzel günlerinde de elimden geleni yapmaya çalıştım. Adanaspor eğer devam edecekse, kulübümüzün geleceği adına yeni bir sayfa açılması gerektiğine inanıyorum. Bu bir veda değil, gönül bağına verilen kısa bir ara. Ben bu kulübün her zaman bir parçasıyım. Bu batan gemiyi terk etmek gibi değil, hiçbir zaman batan gemiyi terk eden olmam. Bu benim duruşumdan kaynaklanan bir ayrılık" dedi.

Adanaspor'un altyapısının onuruna zarar gelmemesi için deplasmanlara kendi cebinden ödeme yaparak götürdüğünü açıklayan Arın, "18 yıldır bu kulübe forma reklamı olmadan, sponsoru olmadan, borçsuz bir şekilde bu kulübü yöneten Bayram Akgül ve ailesine de saygılarımı iletiyorum. Süreç içerisinde çok gecikme olduğunu 10 gün sonra kulübün kampa başlaması gerektiğine inanıyorum. Bizim takımın sezonu açması lazım. Bunların planı olmadığını düşünüyorum. Normal bir planlama böyle yapılması lazım. Benim bulunduğum zamanda Adanaspor'a ve altyapısının onuruna zarar gelecek hiçbir şey yapılmasın diye deplasmanlara götürdüm, maçlarını oynattım. Başkan Ergin Göleli ise 'Pazartesi ödeyeceğim' dedi. Bekliyoruz, ödemezlerse de Adanaspor'a feda olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

2026 NATO zirvesi Türkiye'de! Ev sahibi şehir belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

Kabine sonrası terör örgütüne sert uyarı: Gözünüzün yaşına bakmayız
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Alevler evlerin dibine kadar geldi, bir mahalle daha tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde: 5 kanser ilacını geri ödeme listesine alıyoruz

Erdoğan kanser hastalarının beklediği müjdeyi verdi
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Dedikodular doğru çıktı! Yeni aşkıyla yarı çıplak yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Mutlu son! Abraham 4 yıllık imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
CHP'li ismin 'kayısı' yalanı pahalıya patladı! Kesilen cezaya bakın

CHP'li ismin "kayısı" yalanı pahalıya patladı! Kesilen cezaya bakın
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.