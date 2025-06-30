Eyüp Arın, Adanaspor'dan Ayrıldığını Duyurdu

ADANASPOR Kulübü'nde 30 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak altyapı sorumlusu olarak görev yapan Eyüp Arın, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Adanaspor'da uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Arın, Türkiye Spor Yazarları Derneği Nihat Geven Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Arın vedasını, kulübe ilk adımını attığı 30 Haziran 1995'ten tam 30 yıl sonra, 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdi.

'BİR VEDA DEĞİL, GÖNÜL BAĞINA VERİLEN KISA BİR ARA'

Arın, Adanaspor'dan ayrılığıyla ilgili bir veda olmadığını, gönül bağına verilen kısa bir ara olarak nitelendirdi. Arın, "1995 yılında göreve başladığım Adanaspor'dan bugün ayrılıyorum. Bu kolay bir veda değil. Bu forma, bu arma benim için sadece bir görev değil, aidiyet duygusuydu. Çocukluğumda tribünlerinde hayalini kurduğum, yıllar içerisinde altyapısında yetişip formasını giydiğim, altyapısında binlerce evladımızı yetiştirdiğim bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir şerefti. Bu kulübün çok zor zamanlarında da güzel günlerinde de elimden geleni yapmaya çalıştım. Adanaspor eğer devam edecekse, kulübümüzün geleceği adına yeni bir sayfa açılması gerektiğine inanıyorum. Bu bir veda değil, gönül bağına verilen kısa bir ara. Ben bu kulübün her zaman bir parçasıyım. Bu batan gemiyi terk etmek gibi değil, hiçbir zaman batan gemiyi terk eden olmam. Bu benim duruşumdan kaynaklanan bir ayrılık" dedi.

Adanaspor'un altyapısının onuruna zarar gelmemesi için deplasmanlara kendi cebinden ödeme yaparak götürdüğünü açıklayan Arın, "18 yıldır bu kulübe forma reklamı olmadan, sponsoru olmadan, borçsuz bir şekilde bu kulübü yöneten Bayram Akgül ve ailesine de saygılarımı iletiyorum. Süreç içerisinde çok gecikme olduğunu 10 gün sonra kulübün kampa başlaması gerektiğine inanıyorum. Bizim takımın sezonu açması lazım. Bunların planı olmadığını düşünüyorum. Normal bir planlama böyle yapılması lazım. Benim bulunduğum zamanda Adanaspor'a ve altyapısının onuruna zarar gelecek hiçbir şey yapılmasın diye deplasmanlara götürdüm, maçlarını oynattım. Başkan Ergin Göleli ise 'Pazartesi ödeyeceğim' dedi. Bekliyoruz, ödemezlerse de Adanaspor'a feda olsun" diye konuştu.