EY Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon çalışmaları ve taktik çalışmalar yapıldı. Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 oyunla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.