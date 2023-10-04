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EY Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon çalışmaları ve taktik çalışmalar yapıldı. Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.