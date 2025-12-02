Haberler

Evren Turhan'dan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez

Evren Turhan'dan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Evren Turhan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Fenerbahçeli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yorum yapan Turhan, "Kerem Aktürkoğlu'nu gördünüz işte. Galatasaray'a karşı oynayamaz, eli ayağı titrer ve öyle de oldu. Sözümün arkasındayım, zaten rövanşa da gelmez, 'Sakatım' der, kart görür gelmez." dedi.

  • Evren Turhan, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta 1 puana sevindiğini söyledi.
  • Evren Turhan, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a karşı oynayamayacağını ve rövanş maçına gelmeyeceğini iddia etti.

Spor yorumcusu Evren Turhan, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Fenerbahçe- Galatasaray derbisine dair yorumlarda bulundu.

"1 PUANA SEVİNİYORLAR"

Fenerbahçe'nin 1 puana sevindiğini söyleyen Evren Turhan, maçın hakemi hakkında da konuşarak, "Okan Buruk çok doğru şeyler söyledi, sakatlık olmadan çıkmak önemliydi. Maçı falan konuşmaya gerek yok. Zaten Yasin Kol'u demiştim, görevini yaptı ve bunu bütün Türkiye'nin önünde yaptı. Skriniar'ın 2 defa atılması lazımdı, gözünün önünde oldu ama es geçti. Rakip takım 1 puana seviniyor ve bu halleriyle şampiyon olmayı düşünüyorlar." dedi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU RÖVANŞA GELMEZ"

Galatasaray'ın eski oyuncusu olan Fenerbahçeli oyuncu Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı sözler sarf eden Evren Turhan, "Kerem Aktürkoğlu'nu gördünüz işte. Galatasaray'a karşı oynayamaz, eli ayağı titrer ve öyle de oldu. Sözümün arkasındayım, zaten rövanşa da gelmez, 'Sakatım' der, kart görür gelmez." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Kes lan soytarı.cincona yarancam diye

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Boş konuşma teneke

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat günay:

herşeyi bilen adam vaaauuw. süoersin müneccim şeyi yemiş. noldu dedinde.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

adamın kancıgıda böyle konuşur işte evren gibi

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelen hangi futbolcu İhya olmuş da Kerem aktürkoğlu Gibi

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

Netanyahu'dan pişkin sözler! Suriye ile anlaşma şartlarını sıraladı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

Netanyahu'dan pişkin sözler! Suriye ile anlaşma şartlarını sıraladı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Aydın'ın 'Beybaba'sıydı! Mezarı 105 yıl sonra tesadüfen bulundu

Bir ilimizin 'Beybaba'sıydı! 105 yıl sonra tesadüfen bulundu
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor

Hayat kurtaracak o cihaz artık her yerde olacak
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.