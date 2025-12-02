Evren Turhan'dan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez

Spor yorumcusu Evren Turhan, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Fenerbahçe- Galatasaray derbisine dair yorumlarda bulundu.

"1 PUANA SEVİNİYORLAR"

Fenerbahçe'nin 1 puana sevindiğini söyleyen Evren Turhan, maçın hakemi hakkında da konuşarak, "Okan Buruk çok doğru şeyler söyledi, sakatlık olmadan çıkmak önemliydi. Maçı falan konuşmaya gerek yok. Zaten Yasin Kol'u demiştim, görevini yaptı ve bunu bütün Türkiye'nin önünde yaptı. Skriniar'ın 2 defa atılması lazımdı, gözünün önünde oldu ama es geçti. Rakip takım 1 puana seviniyor ve bu halleriyle şampiyon olmayı düşünüyorlar." dedi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU RÖVANŞA GELMEZ"

Galatasaray'ın eski oyuncusu olan Fenerbahçeli oyuncu Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı sözler sarf eden Evren Turhan, "Kerem Aktürkoğlu'nu gördünüz işte. Galatasaray'a karşı oynayamaz, eli ayağı titrer ve öyle de oldu. Sözümün arkasındayım, zaten rövanşa da gelmez, 'Sakatım' der, kart görür gelmez." ifadelerini kullandı.