Haberler

Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak

Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA ile YouTube arasında yapılan anlaşmayla 2026 Dünya Kupası'nda bazı maçlar platformdan yayınlanacak ve turnuva dijitalde daha geniş kitlelere ulaşacak.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası maçları YouTube üzerinden canlı yayınlanabilecek.
  • YouTube, FIFA'nın geçmiş Dünya Kupası maçlarını ve arşiv içeriklerini kullanıcıların erişimine açacak.
  • FIFA ile YouTube arasındaki anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı.

Futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından FIFA Dünya Kupası 2026 için tarihi bir anlaşma duyuruldu. FIFA ile YouTube arasında yapılan iş birliği, turnuvayı dijital platformlarda daha erişilebilir ve etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor.

Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak

MAÇLAR YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANABİLECEK

Anlaşma kapsamında, resmi yayıncı kuruluşlar belirli karşılaşmaları YouTube üzerinden canlı yayınlayabilecek. Bunun yanı sıra platform, FIFA'nın geniş arşivini de kullanıcıların erişimine açacak. Futbolseverler, geçmiş Dünya Kupası maçlarını ve unutulmaz anları YouTube üzerinden izleyebilecek.

Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak

"DİJİTAL ETKİLEŞİM ARTACAK"

YouTube CEO'su Neal Mohan, anlaşmanın sadece bir yayın iş birliği olmadığını vurgulayarak, küresel çapta yeni bir içerik programı başlatacaklarını ifade etti. Mohan, bu adımla Dünya Kupası'nın dijital etkileşiminin önemli ölçüde artırılacağını belirtti.

Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak

FİNANSAL DETAYLAR GİZLİ TUTULDU

Taraflar, anlaşmanın finansal boyutuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu iş birliği, 2026 Dünya Kupası'nı tarihin en yüksek dijital erişime sahip organizasyonlarından biri haline getirme potansiyeli taşıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

