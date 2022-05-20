EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu - Haberler

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EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu

Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
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EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu

SALON: StarkHAKEMLER: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi DifallahBARCELONA: Davies 15, Exum 7, Sertaç Şanlı 2, Smits 1, Hayes, Laprovittola 17, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4, Mirotic 26, Calathes 4REAL MADRID: Williams-Goss, Causeur 18, Fernandez 3, Abalde 7, Hanga 4, Deck 7,...

SALON: Stark

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah

BARCELONA: Davies 15, Exum 7, Sertaç Şanlı 2, Smits 1, Hayes, Laprovittola 17, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4, Mirotic 26, Calathes 4

REAL MADRID: Williams-Goss, Causeur 18, Fernandez 3, Abalde 7, Hanga 4, Deck 7, Poirier 6, Tavares 8, Llull 15, Yabusele 18, Taylor

1'İNCİ PERİYOT: 19-19

İLK YARI: 45-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-60

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final karşılaşması, 21 Mayıs Cumartesi günü TSİ 20.00'de Stark Arena'da oynanacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan maça Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona; Calathes, Laprovittola, Exum, Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid ise Williams-Goss, Causeur, Deck, Hanga ve Yabusele ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, 19-19'luk eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta vites yükselten Barcelona, 11 sayılık fark yakaladı ve soyunma odasına 45-34 önde gitti. Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Real Madrid, 26-11'lik periyot skoruyla maçın final çeyreğine 4 sayılık farkla önde girdi. Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğü rakibine bırakmayan Real Madrid, 86-83'lük skorla Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.


- Sırbistan

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes, Real Madrid, Euroleague, Spor, Haberler

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