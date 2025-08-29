EuroBasket 2025: Türkiye ve Almanya, İkinci Maçlarını Kazandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 92-78 mağlup ederek A Grubu'ndaki ikinci maçından galip ayrıldı. A Grubu'nda Sırbistan da Portekiz'i 80-69 yendi. B Grubu'nda ise Almanya, Litvanya ve Finlandiya rakiplerini yenerek galip geldi. Önümüzdeki maç programı da açıklandı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

A Grubu maçlarına Letonya'nın başkenti Riga, B Grubu müsabakalarına ise Finlandiya'nın Tampere kenti ev sahipliği yapıyor.

A Grubu'nda Türkiye, Çekya'yı 92-78 yenerken Sırbistan, Portekiz'i 80-69'la geçerek "2'de 2" yaptı.

B Grubu'nda ise Almanya, Litvanya ve Finlandiya, rakiplerini yenerek 2 maçtan da galip ayrılan takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Türkiye - Çekya: 92-78

Estonya - Letonya: 70-72

Portekiz - Sırbistan: 69-80

B Grubu:

Almanya - İsveç: 105-83

Litvanya - Karadağ: 94-67

Finlandiya - Büyük Britanya: 109-79

Dördüncü günün maç programı

Karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu:

14.45 Çekya - Estonya

18.00 Letonya - Sırbistan

21.15 Türkiye - Portekiz

B Grubu:

13.30 Litvanya - Almanya

16.30 Büyük Britanya - İsveç

20.30 Karadağ - Finlandiya

C Grubu:

15.00 İtalya - Gürcistan

18.15 Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan

21.30 İspanya - Bosna Hersek

D Grubu:

15.00 İzlanda - Belçika

18.00 Fransa - Slovenya

21.30 Polonya - İsrail

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
