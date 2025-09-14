EuroBasket 2025 Finali İzmir'de Coşkuyla İzleniyor

Halil İbrahim KARABIYIK-Mert CONA/ İzmir, - TÜRKİYE ile Almanya'nın karşı karşıya geldiği EuroBasket 2025 final müsabakası için İzmir'in birçok noktasında dev ekranlar kuruldu. Vatandaşlar, karşılaşmayı büyük bir coşkuyla takip etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Almanya'nın karşı karşıya geldiği EuroBasket 2025 final müsabakası için Karşıyaka ve Konak'ta birçok noktaya dev ekran kurdu. Vatandaşlar, müsabakayı büyük bir coşkuyla dev ekranlardan takip etti.