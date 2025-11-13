Haberler

EURO 2028 Açılış ve Final Maçları Belli Oldu

Güncelleme:
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış maçı Galler'in Cardiff kentinde, final ise İngiltere'nin Londra kentinde oynanacak. UEFA, turnuvanın detaylarını Londra'da düzenlediği etkinlikle duyurdu.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ( Euro 2028 ) açılış maçının Galler'in başkenti Cardiff'de, final müsabakasının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağı UEFA tarafından açıklandı.

UEFA tarafından EURO 2028 turnuva markasının tanıtımı Londra'da gerçekleştirildi. Aynı zamanda İngiltere ve İrlanda'nın her yerinde yeni logo ve ev sahibi şehir logoları, ünlü simge yapılara ışık projeksiyonları ve şehir merkezlerindeki dijital ekranlar aracılığıyla sergilendi. Etkinlikte bir açıklama yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbol evrensel bir dildir. Tutkuyu, beceriyi, cesareti, dayanışmayı ve saygıyı her şeyden daha iyi ifade eder. EURO 2028'de hepimiz futbolu konuşacağız; yüksek sesle ve birlik içinde. Taraftarlar bu turnuvanın kalbi olacak. Maçların sahnelenme biçimiyle, ev sahibi şehirler ve stadyumlardaki hizmetlerle, hem mekanlarda hem de dünya genelinde taraftar deneyimini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Böylece her zamankinden daha fazla insan bu etkinliğin tadını doyasıya çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

Açılış maçı Cardiff, final ise Londra'da

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyecek ve 24 ülkenin katılacağı turnuvanın eleme kuraları 6 Aralık 2026 tarihinde Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekilecek.

Aynı zamanda turnuvanın açılış ve kapanış maçlarının nerede oynanacağı da belli oldu. 9 Haziran 2028'deki EURO 2028'in açılış mücadelesine Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
