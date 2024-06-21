EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna, Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 yendi.

UKRAYNA GERİ DÖNDÜ

Düsseldorf Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Ukrayna, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ukrayna'nın gollerini 54. dakikada Mykola Shaparenko ve 80. dakikada Roman Yaremchuk kaydederken, Slovakya'nın tek golünü 17. dakikada Ivan Schranz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Slovakya ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna güçlü rakibi Belçika ile karşılaşırken, Slovakya ise Romanya ile mücadele edecek.

Grupta puan durumu şu şekilde;